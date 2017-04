Blackout a Gardaland: famiglia su attrazione sospesa a 30 metri di altezza

GARDA, 08 APRILE - Una famiglia di origini israeliane è rimasta bloccata per mezz'ora sull'attrazione ‘Sequoia adventure’, a Gardaland.

Nel giorno dell'inaugurazione della nuova stagione, un blackout avrebbe colpito il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, Verona. La famiglia, sospesa sull’attrazione ad un’altezza di trenta metri, è stata prontamente soccorsa e riportata a terra dalla squadra di pronto intervento della struttura, che si è servita della scala d'emergenza.

Uno sbalzo di corrente nel sistema che alimenta il parco divertimenti sarebbe stata la causa del blackout che ha interessato l'area nel primo pomeriggio, bloccando all'improvviso i circuiti di attivazione delle giostre. I generatori di cui dispone il parco sono subito entrati in funzione ma, come previsto dai protocolli di sicurezza, in questi casi è necessario provvedere allo spegnimento e al successivo riavvio di tutte le attrazioni per normalizzarne il funzionamento.

L'amministratore delegato di Gardaland Aldo Maria Vigevani spiega la causa del problema in una nota: "Oggi un anomalo straordinario sbalzo di energia da parte di Enel ha causato guasti a uno dei trasformatori del Parco. Ciò ha comportato un immediato blackout dovuto alla mancanza di energia elettrica. Il Parco – continua Vigevani - ha quindi subito un improvviso blocco di tutte le attività che hanno coinvolto ogni area, le attrazioni e i punti di ristoro".

Immediata la risposta dell'Enel, che “smentisce di aver avuto alcun disservizio sulle proprie linee che alimentano il Parco Divertimenti di Gardaland”. La circostanza sarebbe già stata verificata dagli Uffici Tecnici del parco divertimenti.





Luna Isabella

(foto da evcamper.it)