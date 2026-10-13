Maxi Controlli dei Carabinieri a Cecina: 16 Denunce e 11 Segnalazioni
Un'intensa operazione di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cecina, in provincia di Livorno, con l'obiettivo di prevenire reati predatori, contrastare la criminalità diffusa e garantire la sicurezza stradale. Il bilancio è significativo: 16 persone denunciate in stato di libertà e 11 segnalazioni amministrative.
Identificati 270 persone e 105 veicoli
Le pattuglie delle stazioni locali, supportate dall'aliquota radiomobile, hanno effettuato posti di controllo lungo le principali arterie e nelle aree più frequentate. Complessivamente, sono state identificate 270 persone e controllati 105 veicoli. L'operazione rientra nelle direttive del comando provinciale di Livorno per rafforzare la presenza sul territorio.
Guida senza patente e alcol: le violazioni riscontrate
A Cecina, lungo via Aurelia, un giovane automobilista di origine straniera è stato sorpreso alla guida senza patente, mai conseguita. Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli con l'etilometro: quattro automobilisti hanno registrato valori compresi tra 1,30 e 2,39 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Per tutti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro immediato della patente.
Rifiuto di accertamenti tossicologici e segnalazione per droga
A Rosignano Solvay, in via Pilo, un uomo di 35 anni è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Secondo i Carabinieri, l'uomo era in possesso di uno spinello confezionato con hashish e mostrava sintomi riconducibili all'assunzione di stupefacenti. Oltre alla denuncia, è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura per consumo di droga.
L'operazione dimostra l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e rispetto delle norme, con un'attenzione particolare alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe.
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