Maxi furto alla cantina Antinori di Cortona: rubate 30mila bottiglie di vino pregiato

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Un colpo da oltre 5 milioni di euro. È quanto stimato per il furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì ai danni della storica cantina Antinori di Cortona, in provincia di Arezzo. I ladri hanno portato via circa 30mila bottiglie di vino pregiato, tra cui alcune etichette di grande valore come il Tignanello e il Solaia.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito con estrema precisione, disattivando il sistema di allarme e le telecamere di sorveglianza prima di caricare il vino su due camion. Un'operazione pianificata nei minimi dettagli, che ha permesso loro di agire senza essere disturbati per diverse ore.

Un bottino record per il settore vinicolo italiano

Si tratta del furto più ricco mai registrato in Italia nel settore del vino. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili, mentre la cantina Antinori ha confermato l'accaduto esprimendo rammarico per la perdita di una parte significativa della produzione.

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La tenuta di Cortona è uno dei gioielli del gruppo Antinori, celebre in tutto il mondo per la qualità dei suoi vini. Il furto rappresenta un duro colpo non solo per l'azienda, ma per tutto il comparto vitivinicolo italiano, che proprio in queste settimane sta affrontando sfide legate alla produzione e al mercato.

Indagini in corso

I carabinieri di Arezzo e la polizia locale hanno avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze. Non si esclude che il furto possa essere stato commissionato da una rete criminale specializzata nel traffico di vini di pregio, un fenomeno in crescita a livello internazionale.

Le bottiglie rubate, se immesse sul mercato nero, potrebbero fruttare cifre considerevoli. Gli inquirenti stanno monitorando anche i canali online e le aste internazionali per evitare che il vino venga piazzato.