Maxi-operazione antidroga in province di Caltanissetta, Palermo, Catania, Ragusa, Potenza e Matera

GELA (CL), 19 MAGGIO - Maxi-operazione antidroga in Sicilia e Basilicata partita da un'inchiesta sul traffico di stupefacenti a Gela, in provincia di Caltanisetta: i Carabinieri stanno eseguendo 16 misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Gela su richiesta della locale procura per una vasta rete di spacciatori.

Nell'operazione sono stati impiegati oltre 80 carabinieri nelle province di Caltanissetta, Palermo, Catania, Ragusa, Potenza e Matera nonche' unita' cinofile. Nell'indagine denominata "Tomato" (pomodoro in inglese) i militari hanno ricostruito i canali di ingresso dell'eroina e cocaina a Gela e numerosi episodi di spaccio.Tutti i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa che si svolgera' presso la procura di Gela dalle ore 11 alla presenza del procuratore capo e del comandante provinciale dell'Arma.