Maxi rogo a Roma, 40 auto in fiamme al Torrino

ROMA, 11 GIUGNO 2017 - All'alba di questa mattina, tre autobotti dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme di alcune automobili parcheggiate nel quartiere del Torrino, a Roma. Sul posto sono giunte le autorità competenti per gli accertamenti del caso.

Sono circa 40 le vetture coinvolte, alcune sono state distrutte dalle fiamme, altre sono state solamente danneggiate.

Immediato l'intervento delle Forze dell'Ordine, che hanno cercato di intercettare gli eventuali responsabili del gesto. Numerose pattuglie dei Carabinieri, su indicazione della Centrale Operativa del Comando Provinciale, sono state dirottate nella zona del Torrino Nord.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno ingaggiato due inseguimenti con due auto sospette. Il primo, è avvenuto nei confronti di un'auto a bordo della quale stavano viaggiando due cittadini albanesi di 18 e 24 anni. Alla vista dei Carabinieri, il conducente ha iniziato una serie di manovre pericolose sfociate in un inseguimento, che si è protratto fino alla via Cristoforo Colombo. Qui, i fuggitivi hanno invaso la corsia di marcia opposta, sfiorando contromano le auto in transito.

La rocambolesca corsa è terminata quando l'auto è andata a urtare un'altra pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, giunta in aiuto. Per i due occupanti è scattato l'arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.



Sempre nel corso delle ricerche degli autori degli incendi, un'altra pattuglia di Carabinieri della Stazione Carabinieri Roma Vitina ha incrociato un'altra auto che, alla loro vista, ha dato vita ad una serie di manovre evasive, tentando di fuggire in direzione di via Ostiense.

Anche in questo caso è iniziato un lungo inseguimento, nel corso del quale l'auto con a bordo i due sospettati ha imboccato contromano via Copparo e via Sarsina, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un automobilista in transito rimasto illeso.

Gli occupanti del veicolo hanno abbandonato il mezzo lungo la strada e sono scappati a piedi. Uno dei due, un cittadino abanese di 23 anni, è stato raggiunto e bloccato dai militari dell'arma, mentre l'altro è riuscito a darsi alla fuga.



Gli inquirenti sono al lavoro per capire le ragioni di questi comportamenti. Al momento, non risultano essere emersi elementi utili che colleghino i tre arrestati agli incendi del Torrino.

Daniele Basili

