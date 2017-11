Maxi sequestro di accessori falsi a Napoli, avevano i marchi di note Maison della moda

NAPOLI, 8 NOVEMBRE 2017 - I militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto e smantellato un vero e proprio opificio abusivo dove si realizzava merce contraffatta con i marchi di note griffe come Louis Vuitton, Gucci e Fendi.

A seguito dell'operazione, i finanzieri hanno sequestrato e ritirato dal mercato quasi un milione e mezzo di borse ed etichette falsificate, pronte per finire nel giro del commercio illecito. Denunciato anche un cittadino extracomunitario.

La merce contraffatta è stata trovata in un deposito cittadino, ricavato in una vecchia portineria abbandonata di via Bologna. All'interno, inoltre, è stato trovato un immigrato intento a realizzare capi contraffatti di noti marchi della moda.

Nel deposito sono stati anche trovati e sequestrati macchinari da taglio, presse, cucitrici e spillatrici utilizzati per produrre la merce falsa.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it