Maxi serra di cannabis in giardino a Corio: arrestati coniugi

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Una coppia di coniugi residenti a Corio, in provincia di Torino, è stata arrestata dai carabinieri per coltivazione di sostanze stupefacenti. Nel giardino della loro abitazione i militari hanno scoperto una vera e propria serra adibita alla coltivazione di cannabis.

La scoperta grazie al fiuto dei cani antidroga

L'operazione, condotta dai carabinieri della Stazione di Corio, della Sezione Radiomobile di Venaria e del Nucleo Cinofili di Volpiano, è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare d'iniziativa. Il fiuto dei cani antidroga ha permesso di individuare la serra allestita nel cortile di pertinenza dell'abitazione, dove erano collocate 7 piante di cannabis indica alte circa 2 metri. Altre 8 piante della stessa tipologia e dimensioni sono state trovate nel giardino.

Essiccatoio e materiale per il confezionamento

Al primo piano dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto un'ampia area adibita a essiccatoio con 51 steli lunghi un metro e relative infiorescenze, insieme a 780 grammi di marijuana già suddivisa in barattoli. Inoltre, sono stati sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza e 6 proiettili calibro 9x21 e 38.

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Arresti domiciliari e presunzione di non colpevolezza

I coniugi sono stati arrestati in flagranza per coltivazione di sostanze stupefacenti e successivamente collocati agli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi durante le indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza.