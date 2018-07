Brexit: stretta sugli immigrati europei

BRUXELLES, 12 LUGLIO - "Non sarà più permesso alle persone di arrivare dall'Europa nella remota possibilità che possano trovare un lavoro", queste le parole del premier britannico Theresa May che aggiunge: "Accoglieremo sempre i professionisti qualificati che aiutano la nostra economia a prosperare, dai dottori alle infermiere, agli ingegneri e agli imprenditori ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".

La May, dunque, conferma quanto aveva dichiarato già al tabloid Sun a proposito della Brexit: le intenzioni del governo britannico sarebbero quelle di mettere fine alla libertà di circolazione delle persone e stabilire propri accordi commerciali in tutto il mondo; inoltre, grazie all’uscita dall’Ue, il Regno Unito non sarà più sottoposto alla giurisdizione della corte di Giustizia dell'Unione europea.

Fabio Di Paolo