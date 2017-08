Mayweather batte McGregor, ko tecnico al 10/o round

LAS VEGAS, 27 AGOSTO 2017 - Floyd Mayweather batte Connor McGregor per ko tecnico al 10/o round. Questo è il verdetto decretato dal ring della T-Mobile Arena di Las Vegas, nel Nevada, Stati Uniti. Le precise combinazioni di gancio sinistro e diretto destro degli ultimi round, la superiorità tecnica e l'abitudine ai ritmi della boxe hanno consentito a quello che è il più grande pugile degli ultimi tempi di vincere contro la stella irlandese dell'UFC.

L'incontro è stato preceduto da un'intensa campagna di pubblicitaria, che ha portato le vendite e le aspettative degli sportivi alle stelle. Numerose le polemiche anche sul compenso per i due atleti, tanto da far valere il soprannome di "The Money Match".

Quello che si è appena concluso è stato sicuramente il match pugilistico più atteso e intrigante degli ultimi anni, confronto insoluito tra un pluricampione del mondo di pugilato e un lottatore di MMA, le arti marziali miste.

McGregor, infatti, era al suo primo combattimento nella nobile arte ed è riuscito a resistere più a lungo di quanto in molti si aspettassero.

Nulla da eccepire anche dal punto di vista dello spettacolo, con il pubblico ampiamente dalla parte del lottatore irlandese.

Mayweather ha avuto un inizio di incontro difficile ma, gradualmente, è riuscito a far valere la sua esperienza, prendendo il controllo del match fino al dominio sull'avversario nel 10/o round.

Qui, dopo aver rincorso l'avversario e averlo ridotto allo sfinimento, l'arbitro Robert Byrd ha messo la parola fine sulle sofferenze dell'irlandese, dichiarando il Ko tecnico e la fine del match. Mayweather è la vittoria n° 50 e resta imbattuto.



Daniele Basili

immagine da sports.yahoo.com