MCL presenta una brochure con consigli utili per le donne

CATANZARO 07 MARZO - In occasione dell’ 8 marzo, giornata internazionale della donna - si legge in una nota di Anna Rotundo, delegata stampa e pari opportunità- il Movimento Cristiano Lavoratori di Catanzaro-Crotone, presieduto da Silvestro Giacoppo, invita a partecipare alla conferenza stampa che si terra lunedi 13 Marzo 2017, in Montepaone (CZ), presso la sala del ristorante

"Il Pescatore”, alle ore 17,30. La conferenza è organizzata per presentare una pratica brochure con " consigli utili " per valorizzare e difendere ogni donna: l’evento fa seguito ad una intensa attività che, in quest’ambito, il Movimento ha promosso negli ultimi anni e, particolarmente, al Convegno organizzato l’anno scorso a Montepaone insieme alle associazioni Astarte,L'arca, CSV, Biblioteca Civica, su “Stalking e Femminicidio”, con la presenza di esperti in ambito sociologico e giuridico. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa significativa iniziativa da ascrivere particolarmente al gruppo giovanile dell’MCL, per il quale un particolare ringraziamento va a Roberto Totino e Caterina Remorgida.

Anna Rotundo