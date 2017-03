Medicinali non autorizzati in sexy shop, undici arresti

RAVENNA, 2 MARZO - Maxi operazione della Guardia di Finanza di Ravenna, che ha individuato e smantellato un traffico di medicinali illegali pericolosi per la salute. Sono stati eseguiti undici arresti nei confronti di altrettanti soggetti, tutti titolari di sexy shop in varie regioni della penisola, che commerciavano le sostanze non autorizzate e contraffatte.

Il principale fornitore dei medicinali, da quanto si apprende dalle agenzie di stampa, si ritiene che sia un commerciante all'ingrosso di articoli per adulti della provincia di Pordenone. L'operazione, condotta dagli uomini delle Fiamme Gialle e denominata 'Fidelio', ha portato al sequestro di un ingente volume di medicinali non autorizzati, pari a circa diecimila unità.

L'attività investigativa è stata avviata dopo un controllo per accertamenti amministrativi in un sexy shop della provincia di Ravenna. In quell'occasione, la Guardia di Finanza avrebbe trovato prodotti provenienti da India e Cina aventi i principi attivi di Sildenafil e Tadalafil, presenti in Viagra e Cialis, e spray a base del principio attivo della Lidocaina.

Luigi Cacciatori

Immagine da livesicilia.it