Medio Oriente, l\'Arabia Saudita minaccia un\'azione militare contro il Qatar

ROMA, 2 GIUGNO 2018 - Nuovo rischio di escalation nei già tesi rapporti tra gli stati della penisola araba. L'Arabia Saudita ha minacciato di intraprendere un'azione militare contro il Qatar nel caso in cui l'emirato procedesse con l'acquisto del il sistema di difesa aerea S-400.

A dare la notizia è l'emittente araba Al Jazeera. Secondo quanto riferito, il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, si è detto molto preoccupato per i negoziati in corso tra la Russia e il Qatar per l'acquisizione di questo sistema militare.

Il sovrano - in una lettera diretta al presidente francese, Emmanuel Macron, e riportata da Le Monde. - ha aggiunto che, in caso di minaccia, "il regno sarebbe pronto a prendere tutte le misure necessarie per eliminare questo sistema di difesa, inclusa l'azione militare".

Da un anno circa l'Arabia Saudita ha imposto un blocco commerciale e diplomatico al Qatar, accusando il Paese di sostenere gruppi terroristici, ma Doha ha sempre negato le accuse.

Daniele Basili

immagine da fightersweep.com