Mediterraneo, migranti: oltre 70 dispersi

POZZALLO (RG) 20 GIUGNO - Alcuni migranti, sbarcati ieri a Pozzallo sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, hanno ricostruito quanto è accaduto la settimana scorsa a largo della Libia, quando il gommone su cui si trovavano a bordo, insieme ad altre persone, si è spaccato in due.

Stando alla loro testimonianza a bordo c’erano oltre 110 persone, di cui oltre 70 sono andate disperse, tra cui anche lo scafista. Loro invece sono stati soccorsi dalla nave Preston, appartenente alla marina Usa.

Domenica, in preparazione del Consiglio Europeo del 28 Giugno che sicuramente avrà come temi centrali sia la crisi migratoria sia la riforma del Trattato di Dublino, si terrà a Bruxelles un vertice tra i capi di Stato e di governo di Italia, Francia, Germania e Spagna. Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, detta la linea: “Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sara' una proposta italiana al vertice informale sui migranti, il problema non e' respingere all'interno dell'Unione, ma difendere i confini europei".

Fonte immagine: nuovosud.it

Fabio Di Paolo