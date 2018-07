Meeting Conte-Trump: i tre nodi fondamentali

Washington, 31 luglio 2018 - Nelle ultime ore di ieri, si è concluso il viaggio del Presidente Conte, alla Casa Bianca, al cospetto dell'omonimo Trump. Dopo il primo incontro avvenuto nell'ambito del G7 2018 tenutosi in Canada, i due Premier questa volta si incontrano per un colloquio a due, rafforzando l'intesa tra l'Italia e gli Stati Uniti. "Trump ha speso parole importanti per il nostro Paese"- commenta a caldo Conte -"riconoscendo la grandiosità dell'Italia, che è una nazione sulla quale bisogna investire".

Le questioni salienti del meeting, si possono racchiudere in tre punti cruciali.

Punto primo: l'appoggio degli USA, nella Conferenza per la Libia, che si terrà nel nostro Paese, a garanzia di una messa in sicurezza e legalità, in previsione delle elezioni politiche che si terranno, nello Stato nord-africano, il prossimo 10 dicembre.

Punto secondo: la formazione di una "cabina di regia permanente" tra Italia e Stati Uniti, per gestire le questioni del Mediterraneo, inerenti alla lotta al terrorismo e per garantire una maggiore sicurezza nell'ambito dell'immigrazione non controllata, proveniente soprattutto dalla Libia, attivando i rispettivi ministeri degli Esteri e della Difesa ad un'interlocuzione diretta.

Punto terzo: Conte ha ottenuto da Trump garanzia che non vengano toccati gli interessi delle aziende italiane, specialmente nel settore agroalimentare made in Italy, nella questione degli scambi commerciali e dei dazi.

Il meeting è terminato nella serata di ieri, 30 luglio alle ore 21 italiane, circa, con una conferenza stampa congiunta tra i due presidenti, dove Trump ha esordito complimentandosi per il lavoro che il nostro Premier sta svolgendo nella delicata questione dell'immigrazione e sottolineando che molti Stati-membri dell'UE dovrebbero unirsi all' Italia nella gestione dei flussi migratori. Restano le divergenze sulle sanzioni imposte alla Russia, un Trump irremovibile, da un lato si contrappone ad un Conte sempre aperto a non colpire la società civile russa, dall'altro.

Un incontro suggellato da una stretta di mano in sala Roosevelt tra i due outsider della politica contemporanea.

Laura Fantini

fonte immagine jpeg.com