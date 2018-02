Mega tamponamento in autostrada tra Dalmine e Capriate: nove feriti

BERGAMO, 24 FEBBRAIO- Un mega tamponamento è avvenuto questa notte sull’autostrada A4 nel tratto da Dalmine e Capriate, all’uno e trenta circa, e ha visto coinvolti otto veicoli.

Sono quindici le persone implicate, di cui nove ferite che sono state trasportate subito in ospedale. Una di loro sarebbe molto grave.



È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, cinque ambulanze, due auto mediche, la Polizia di Bergamo e di Novate.



Il tratto dell’incidente è stato chiuso al traffico per oltre due ore per far sì che tutti fossero messi in sicurezza, ed ora la Polizia sta eseguendo degli accertamenti per capire la dinamica del maxi tamponamento.

(foto da Bergamonews)

Eleonora Ranelli