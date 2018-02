Giorgia Meloni visita la sede di Amazon: "Rassicurazioni da azienda, nessun braccialetto"

PASSO CORESE, 6 FEBBRAIO 2018 - La candidata Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si è recata presso il centro Amazon di Passo Corese per parlare con i lavoratori e con l'azienda e fare chiarezza sulla polemica dei braccialetti ai lavoratori.

"Fratelli d'Italia aveva duramente protestato contro l'ipotesi che Amazon, la multinazionale dell'e-commerce utilizzasse un braccialetto elettronico per controllare i suoi dipendenti - ha dichiarato Girogia Meloni a margine della visita - Abbiamo accettato l'invito dell'azienda a venire a visitare il centro di distribuzione di Passo Corese. Abbiamo posto con forza la questione del braccialetto e anche quella della tutela del marchio italiano, del made in Italy dei prodotti che vengono venduti. Non ci sarà, dice l'azienda, un braccialetto per controllare i lavoratori italiani di Amazon. Siamo contenti di aver fatto chiarezza e continueremo a vigilare".

L'annuncio della visita è stato dato dal presidente di Fratelli d'Italia, sul suo profilo instagram. A Passo Corese, Giorgia Meloni ha incontrato anche vertici dell'azienda, tra cui l'Ad di Amazon Italia, Tareq Rajjal.

Daniele Basili

immagine da terzobinario.it