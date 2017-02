Meloni contro la Raggi: "totale inutilità dell'amministrazione"

26 FEBBRAIO, ROMA - "Ho sempre detto che ero favorevole allo stadio della Roma, come a quello della Lazio. Su Tor di Valle pendeva il giudizio sulla validità del terreno. Io non ho capito: su quel terreno si può costruire o no?” ecco le prime perplessità sull’amministrazione capitolina manifestate dalla Meloni ospite di "In 1/2 Ora".

“Io sono consigliere comunale, eppure non ho mai visto il progetto su cui ha lavorato il sindaco" ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia sottolineando che lei stessa non è in grado agli atti di dare ulteriori indicazioni. Quanto alla querelle interna a M5s sullo Stadio e la successiva decisione, Meloni ha commentato: "è stata una decisione di Beppe Grillo".

Ulteriore polemica sollevata nel corso della serata è stata quella dibattuta in questi giorni nella capitale riguardante le incessanti proteste dei tassisti che sono scesi in piazza contro un emendamento del “decreto milleproroghe”. La zcelta di Virginia Raggi di appoggiare pienamente la protesta dei tassisti da alcune testate è stata definita “strategica” e non semplice gesto di solidarietà. Sul punto la Meloni ha commentato “l'ho visto più come il tentativo di distrarre i romani e non solo dalla totale inutilità dell'amministrazione Raggi. Un tentativo di spostare l'attenzione, ma quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti".

Sui problemi capitolini ha proseguito "Tassisti e ambulanti hanno ragione. Siamo di fronte a un governo forte con i deboli e debole con i forti" che "si schiera con Uber e con il grande capitale. Io penso vada difeso il piccolo – continua la leader di FdI - Non mi presto al tentativo di prendere una intera categoria vessata ed etichettarla come di destra o di sinistra non è scesa in piazza perchè di destra ma per difendere un diritto. Quello che viene fatto con le licenza che hanno pagato è un esproprio. Poi certo li rappresentiamo meglio noi e quello è vero, perché siamo dalla parte del popolo.”



Laura Carrara

Fonte foto: affaritaliani.it