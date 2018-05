Governo. Meloni, così il Centrodestra non c'è più, "Salvini ci ha consegnati a Di Maio"

Meloni, così il Centrodestra non c'è più, delusa da Salvini. Ha pensato ad interessi della Lega e ci ha consegnati a Di Maio

ROMA, 23 MAGGIO - "Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina, con l'aggravante di avere un premier espressione del M5S che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio, col cuore che batte a sinistra, amico della Boschi e di Napolitano", dice - intervistata da Repubblica - la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Anche Salvini l'ha delusa: "ha pensato solo agli interessi della Lega". Quindi Fdi "non voterà la fiducia" e "se si andrà avanti con questo schema, il centrodestra così come l'abbiamo conosciuto non esisterà più. Andrà ricostruito per assecondare un sentimento che comunque in Italia è maggioritario. Rompendo però con gli schemi che abbiamo visto finora".

"Non farò mai parte di un esecutivo che non rispetta il mandato popolare, che vuol fare il contrario delle cose per cui sono stata votata. Non abbiamo seguito Berlusconi quando faceva gli accordi con Renzi, non seguiamo Salvini adesso che va con Di Maio.



Ma se il governo farà bene, noi siamo pronti a sostenere i provvedimenti giusti", aggiunge. Il contratto? "Hai voglia a dire che ci sono anche le proposte del centrodestra - attacca -. Hanno scritto 40 pagine, solo a metterle in pratica tutte ci vorrebbero 20 anni!".

Salvini "è caduto nella trappola grillina di farsi isolare e indebolire", "sicuramente noi abbiamo trattato Matteo da capo della coalizione mentre lui ha trattato gli interessi della Lega". Salvini ha tradito il centrodestra?

"È l'unico generale che conosco che, appena vinta la guerra, si consegna al nemico lasciando sul campo di battaglia una parte delle truppe", conclude.