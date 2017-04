Mengite a Milano, stabili le condizioni delle studente ricoverato domenica scorsa

MILANO, 27 APRILE 2017 - Dalle analisi del Policlino di Milano arriva la conferma ai sospetti della prima ora: il diciottenne ricoverato da domenica scorsa al Niguarda è affetto da meningite da meningococco di tipo W135. A darne notizia è stato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, con una nota.

"Fortunatamente le condizioni di salute del ragazzo si sono stabilizzate e da mercoledì scorso è stato trasferito dalla terapia intensiva, al reparto di malattie infettive" - dichiara Gallera - "Ora che è stato individuato il ceppo offriremo la vaccinazione a tappeto per tutti gli studenti del Liceo scientifico Leonardo da Vinci, esattamente come abbiamo fatto negli altri casi che si sono verificati all'interno di istituti scolastici".

L'assessore ha reso noto che nei prossimi giorni verrà comunicato il programma per l'immunizazione della popolazione coinvolta. Le vaccinazioni avverranno attraverso la quadrivalente, che protegge dai tipi A, C, W135 E Y.

Tali vaccini sono già previsti nel piano vaccinazione fino ai 18 anni ma, in questi casi, saranno offerte gratuitamente anche agli studenti che hanno già superato la maggiore età".

Sono 19 i casi di meningite registrati in tutta la regione: 8 di tipo C, 6 B, 2 W135 e 3 di cui non è stato possibile individuare il ceppo. Nonostante l'allarmismo della popolazione, Gallera rassicura che il fenomeno è ampiamente sotto controllo. "I dati indicano che la situazione è ancora in linea con quella degli scorsi anni e che non ci troviamo in una situazione di emergenza"

Daniele Basili

immagine da ilgiorno.it