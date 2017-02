Meningite: Donna con meningococco C ricoverata nel Catanese

A Caltagirone, Asp Catania, nessun pericolo per popolazione

CATANIA, 21 FEBBRAIO - Una donna di 36 anni è stata ricoverata nell'Uoc di Malattie Infettive dell'ospedal 'Gravina' di Caltagirone (Catania) per una meningite da meningococco C. La donna è giunta ieri pomeriggio nel Pronto Soccorso dell'ospedale accusando febbre e cefalea.

Lo ha reso noto l'Asp di Catania, sottolineando che non c'è "nessun pericolo per la popolazione". La paziente è stata condotta in condizioni di isolamento e immediatamente trattata con terapia idonea e secondo le procedure previste. L'Asp precisa che le condizioni della paziente "sono stabili" aggiungendo che "non è possibile al momento sciogliere la prognosi, che resta riservata, così come dettato dalle linee guida in materia, nelle prime 24 ore".L'Asp ha reso anche noto che è stata contestualmente avviata la profilassi del personale e dei pazienti presenti ieri nel Pronto Soccorso e che l'Unità Operativa di Igiene pubblica di Caltagirone sta completando in queste ore la profilassi dei contatti stretti della paziente.