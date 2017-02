Meningite, morte cerebrale per un 25enne spezzino

LA SPEZIA, 6 FEBBRAIO - Non ce l'ha fatta il 25enne spezzino ricoverato da tre giorni all'ospedale Sant'Andrea per meningite meningococcica con sepsi. Le sue condizioni erano precipitate nelle ultime ore e verso le 16 di ieri la Asl ha comunicato l'avvio della procedura di accertamento di morte cerebrale, e il contestuale ok del padre e degli altri familiari alla donazione degli organi.

Asl e Regione hanno consigliato la profilassi a coloro che hanno avuto contatti stretti con il giovane e a coloro che frequentano il locale dove lavora il 25enne, che le istituzioni sottolineano può essere frequentato senza problemi.Il caso ha però creato anche un effetto 'psicosi' in città, con oltre cinquecento persone che tra ieri e oggi si sono recate all'ufficio igiene dell'Asl per farsi prescrivere la profilassi antibiotica. La quale è stata prescritta solo a 12 persone.

Giulia Piemontese

(immagine da:lanazione.it)