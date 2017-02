Meningite, nuovo caso a Milano: professoressa in condizioni gravi

MILANO, 9 FEBBRAIO - Sarebbe in gravissime condizioni a seguito di meningite una professoressa milanese dell’istituto tecnico Curie, in via fratelli Zorie. Nuovo caso dunque a Milano, dopo quello che aveva portato alla morte di due studentesse universitarie della Statale. Ed è così di nuovo allarme all’interno del capoluogo lombardo.

La Ats di Milano dovrà ora decidere chi coinvolgere nell’operazione di profilassi. Non si esclude il coinvolgimento di intere classi, su insegnanti ed allievi. La donna è residente in zona Barona e di origini siciliane. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, dopo il soccorso dell’ambulanza ed il trasporto in ospedale in codice rosso a seguito di febbre molto alta. Secondo l’ospedale, si tratterebbe di «choc settico in sepsi menginococcica».

La donna è ricoverata all’ospedale San Paolo dalle ore 12.45 di ieri. Risulta al momento intubata ed in prognosi riservata. La scuola interessata ha invece confermato la prosecuzione delle lezioni poiché non vi sarebbero attuali rischi sanitari per gli studenti.

foto da: ilmattino.it

Cosimo Cataleta