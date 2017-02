Milano, nuovo caso di meningite: "Al via task force di esperti"

MILANO, 19 FEBBRAIO - Nuovo caso di meningite nel Milanese: un ragazzo di quattordici anni originario di Segrate è ricoverato da sabato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Raffaele.

A renderlo noto è stato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che spiega: “Al momento sono ancora in corso gli esami per individuare il ceppo, ma fortunatamente le sue condizioni sembrano migliorare. Nel frattempo sono già stati sottoposti a profilassi antibiotica venticinque compagni di classe del ragazzo che frequenta l'Istituto Pavoniano Artigianelli di via Crespi, a Milano, e quattordici insegnanti. Attivata la profilassi anche per familiari e amici, in tutto dodici persone”.

“Alla luce di questo nuovo caso – ha affermato l’assessore Gallera — che segue quello delle scorse settimane che ha coinvolto due donne e una bambina, ho deciso di convocare una riunione affinché si avvii un approfondimento sul quadro epidemiologico ed eventuali azioni da adottare, con i massimi esperti di igiene pubblica e infettivologia.

Alla task force, tra gli altri, prenderanno parte l’infettivologo dell’università dell’Insubria Paolo Grossi, Carlo Signorelli, che insegna all’Università di Parma ed è il presidente uscente della ‘Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica’, il direttore della Clinica pediatrica dell’ospedale Buzzi, Gian Vincenzo Zuccotti, e Giuliano Rizzardini, direttore e responsabile del reparto di malattie infettive del Sacco”.

Luna Isabella

(foto da borderline24.com)