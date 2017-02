Meningite, professoressa di Milano muore in 24 ore

MILANO, 10 FEBBRAIO - Vittoria Patti, un'insegnante di cinquantaquattro anni, è morte ieri, intorno alle 13.00, a causa della meningite. Era nata a Palermo ma insegnava da anni in una scuola di Milano.

La donna è stata soccorsa d'urgenza ed è stata portata all'ospedale San Paolo. È arrivata “in condizioni molto critiche, con gli organi più importanti già compromessi”, ha affermato Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia.

La profilassi per le persone che sono state a contatto con la professoressa è già iniziata.

Giovanna Viganò, preside della scuola in cui insegnava la donna, ha invitato gli studenti a tornare a scuola senza paura. “È indispensabile essere presenti alle lezioni in quanto non vi è alcun pericolo sanitario”, ha affermato.

Si tratta dell'ennesimo caso in Italia di meningite fulminante, un'infezione che, se non viene curata immediatamente, nel giro di pochi giorni, se non ore, può portare alla morte. In ogni caso, Giulio Gallera assicura che, al momento, non esiste alcuna emergenza o epidemia.

Chiara Fossati

immagine da www.casertanews.it