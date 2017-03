Mentana, incendio in un appartamento. Morta una donna, feriti due bambini

MENTANA, 17 MARZO - Una donna di 58 anni è morta nell’incendio della sua abitazione, al terzo piano di un palazzo in via Giovanni Giolitti, a Mentana, alle porte di Roma. L’incendio è divampato poco prima delle 13, l’allarme è stato lanciato dagli stessi residenti della palazzina che hanno sentito il violento boato all’improvviso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana, i vigili del fuoco con tre autobotti ma è stato necessario anche l’intervento del 118 e dell’elisoccorso. I pompieri hanno quindi proceduto con le operazioni di spegnimento mettendo in salvo i due bambini che sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Umberto I.

I soccorritori hanno poi portato in strada diversi inquilini rimasti bloccati all’interno dell’edificio dove le fiamme sono arrivate fino ad un appartamento al secondo piano. Niente da fare invece per l’anziana trovata vicino all’uscita del suo appartamento al terzo piano. Secondo una prima ricostruzione la donna non sarebbe riuscita a raggiungere in tempo l’uscita e a mettersi in salvo

Nel frattempo sono iniziate le indagini per chiarire le cause del rogo, mentre l’intero edificio è stato dichiarato inagibile in attesa di ulteriori accertamenti parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Secondo una prima ipotesi non si esclude che l’incendio possa essere divampato a causa di un corto circuito.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine romatoday.it)