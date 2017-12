Mercatini di natale, la Rodriguez in un contesto magico "Ecco il programma integrale" (Foto)

Guido: Natale è gioia e speranza ma anche occasione per condividere e socializzare

CROSIA (CS) 09 DICEMBRE – Sabato, 9 Dicembre 2017 – Il Natale è solidarietà, gioia e speranza, ma è anche un’occasione per socializzare e condividere con l’altro. Questo il messaggio, lanciato dall’Amministrazione comunale, all’evento inaugurale dell’ottava edizione dei Mercatini natalizi, che di fatto ha dato il via alla programmazione delle manifestazioni socio-culturali invernali. Madrina d’eccezione: la dirompente Cecilia Rodriguez reduce dal successo dell’ultimo Grande Fratello Vip, letteralmente inondata e assediata dall’affetto dei fans.

Soddisfatti il Sindaco e gli Amministratori che hanno partecipato all’evento, presentato da Paola Madeo, promosso e organizzato dall’assessore alla Cultura, Graziella Guido, che insieme allo staff dell’agenzia GG Eventi di Giuseppe Greco, ha lavorato a lungo per la pianificazione dell’ottava edizione dei Mercatini. Che quest’anno avrà, tra l’altro, un filo diretto ideale con la più importante e celebre manifestazione di Merano.

Oltre trenta espositori, tra cui alcuni brand sudtirolesi standisti a Merano capitale dei mercatini natalizi, e quindici serate di grande spettacolo che vedranno alternarsi sul palco ballerini, gruppi musicali, cabarettisti e giocolieri. Intanto, è in fase di ultimazione l’allestimento delle luminarie artistiche che renderanno ancora più magico il periodo natalizio nella cittadina traentina.

Siamo particolarmente entusiasti – commenta l’assessore Guido – per l’avvio scoppiettante dell’ottava edizione di questo evento quindicinale che è ormai diventato un must del periodo natalizio cittadino e territoriale. Abbiamo lavorato a lungo per offrire ai visitatori e agli ospiti un contesto davvero magico, carico di emozioni, novità e con una proposta commerciale particolare e di nicchia. Dai prodotti enogastronomici tipici fino ad arrivare alle particolari creazioni artistiche del natale, tra gli stand si potrà trovare davvero di tutto per il Natale. E tutto questo – continua - in un contesto da mille e una notte. Grazie anche alle installazioni luminose che sono in fase di ultimazione e che, anche quest’anno, daranno un colpo d’occhio importante a quanti giungeranno nella nostra cittadina, sia nel centro urbano di Mirto che nel borgo storico di Crosia. Ma soprattutto – conclude Guido - anche quest’anno abbiamo riservato uno spazio speciale alle famiglie e ai bambini, veri protagonisti del Natale, di cui ancora percepiscono tutta la magia che spetta a noi adulti proteggere e trasmettere.

Completato, intanto, il programma artistico proposto dalla GG Eventi e dal direttore artistico Giuseppe Greco, che accompagnerà le serate dei Mercatini di Natale fino al prossimo mercoledì 20 dicembre 2017



SCARICA E STAMPA IL PROGRAMAM COPLETO E UFFICIALE