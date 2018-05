Meredith: Csm, no revisione sanzione disciplinare a pm Perugia

ROMA, 9 MAGGIO - No alla revisione del processo disciplinare nei confronti del magistrato Giuliano Mignini, titolare delle indagini sulla morte di Meredith Kercher, già sanzionato con la censura per aver vietato, subito dopo il fermo, avvenuto il 6 novembre 2007, a Raffaele Sollecito (assolto in via definitiva, con Amanda Knox, dall'accusa di omicidio) di avere colloqui con un difensore senza emettere un provvedimento scritto e motivato.

La sezione disciplinare del Csm ha oggi rigettato l'istanza di revisione presentata dal magistrato, all'epoca dei fatti pm a Perugia, oggi sostituto pg presso la Corte d'appello del capoluogo umbro. Il 'tribunale delle toghe', nel dicembre 2015, aveva inflitto a Mignini la sanzione della censura, confermata dalle sezioni unite civili della Cassazione.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.secoloditalia.it