Merkel al quarto mandato, riceve la fiducia del Bundestag

BERLINO, 14 MARZO - Comincia con 364 voti il mandato di Angela Merkel, per la quarta volta cancelliera della Germania. A seguito della crisi politica tedesca, gli elettori dell’Spd erano stati chiamati a esprimersi in merito di una nuova alleanza con la Cdu/Csu, il partito della Merkel. Il 66% degli elettori della sinistra tedesca aveva acconsentito a una nuova Grosse Koalition per permettere al paese di giungere a una stabilità politica.

Questa mattina il Parlamento federale ha approvato la candidatura di Angela Merkel con appena nove voti in più rispetto alla soglia minima. Sebbene ciò sia sufficiente per permettere alla cancelliera di arrivare al traguardo del quarto madnato, si profila in Germania il pericolo di una continua instabilità politica.L’assenza di trentacinque voti rispetto alle ipotesi iniziali che volevano la Merkel appoggiata da una più larga base di consenso ha portato a commenti negativi da parte di alcuni politici tedeschi. “Non mi sarei mai aspettato un dissenso così ampio”, afferma Wolfgang Kubicki dell’FDP, il quale ha sottolineato che il mancato appoggio di alcuni membri della coalizione di maggioranza mina la buona riuscita del nuovo governo.La cancelliera è stata accompagnata nel Bundestag dalla madre, dal marito e dal figlio. Una volta confermata la fiducia da parte del Parlamento federale, la Merkel ha ricevuto la carica rispondendo, come da potrocollo, con “sì, la accetto”.[Foto: Deutsche Welle]