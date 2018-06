Merkel «La bozza sarà accantonata». Conte andrà a Bruxelles

Il Premier Giuseppe Conte ha confermato la sua presenza domenica al vertice di Bruxelles per parlare di immigrazione.

«Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel, preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c'è stato un "misunderstanding”: la bozza di testo diffusa ieri verrà». La bozza del testo diffusa ieri verrà infatti accantonata, dal momento che, come scrive il Premier su FB, ribadendo la linea di governo affermata i giorni scorsi, nessuno può pensare di discutere di immigrazione senza ascoltare le posizioni italiane. Domenica all’incontro ci sarà la proposta italiana assieme alle altre proposte Europee.

Esultano i due vicepremier: «È importante che la premier tedesca chiami il premier italiano perché fino a un po’ di tempo fa ci davano per scontati, ci mandavano una mail a cose avvenute» commenta Matteo Salvini; «Finalmente vedo un’Italia rispettata in Europa e nel mondo, continui così presidente Giuseppe Conte!» twitta Luigi Di Maio.

Fonte immagine: www.wz.de

Ilaria Bertocchini