Merkel, Gb chiarisca come intende rapporto con Ue ma non si faccia illusioni

BERLINO, 27 APRILE- Sui futuri rapporti fra Gran Bretagna ed Unione Europea, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha le idee molto chiare: "Un terzo Stato, quale sarà la Gran Bretagna, non potrà avere gli stessi diritti di uno stato europeo". E' quanto ha affermato al Bundestag (il parlamento federale tedesco) in vista del Consiglio europeo sulla Brexit.

Ha inoltre specificato di "dovere esprimere anche concetti che sembrano scontati", in virtù della sensazione che "qualcuno in Gran Bretagna si faccia delle illusioni" sprecando tempo, a suo avviso. Sempre di fronte al Bundestag la cancelliera ha sottolineato la necessità che la Gran Bretagna chiarisca il modo in cui immagina il suo futuro rapporto con l'Ue; solo in seguito, sarà possibile passare ai negoziati. Fra le questioni da chiarire, ha sottolineato Merkel, vi è anche quella finanziaria. Da parte dell'Ue, la Merkel ha assicurato un atteggiamento leale e costruttivo, aspettandosi che "Londra faccia lo stesso".

La cancelliera ha poi affrontato il nodo del rapporto con la Turchia, che a seguito degli sviluppi delle scorse settimane risulta "fortemente danneggiato". Tuttavia, ha anche auspicato un ritorno al dialogo ed ha invitato Ankara a rispondere alle questioni che il rapporto Osce ha sollevato sul referendum, ribadendo comunque che la Germania "rispetta la decisione democratica del popolo turco sulla sua costituzione". Per quanto riguarda i rapporti con l'Ue, secondo Merkel "Un definitivo allontanamento della Turchia dall'Europa, ma anche dell'Europa dalla Turchia, non sarebbe nell'interesse né dell'Europa, né della Turchia".

fonte: ansa

foto: lastampa.it

Marta Pietrosanti