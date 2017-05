Merkel: "Sono finiti i tempi in cui ci potevamo fidare gli uni degli altri"

ROMA, 29 MAGGIO – Parole dure della Cancelliera tedesca subito dopo il G7 tenutosi a Taormina: “L’Europa deve prendere nelle proprie mani il suo futuro, sono finiti i tempi in cui ci potevamo fidare gli uni degli altri", in riferimento all’atteggiamento degli USA.

Angela Merkel non ha nascosto di aver trovato estremamente deludente, un vertice "di sei contro uno" in cui le discussioni sono state molto difficili, per non dire insoddisfacenti".



Protagonista del malcontento è soprattutto l'atteggiamento sfuggente e poco costruttivo di Donald Trump su dossier quali il clima e il commercio internazionale. Il presidente degli Stati Uniti si è dato una settimana di tempo per prendere una decisione sull'accordo di Parigi per limitare i cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo tutto il mondo. Trump in privato avrebbe già comunicato che lascerà l'accordo, per abbandonare definitivamente le politiche di riguardo ambientali promossi dalla passata presidenza di Obama.



Maria Minichino



(fonte immagine time.com)