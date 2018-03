Messico, italiano ucciso a colpi di pistola

MILANO, 30 MARZO - Un italiano, Alberto Villani, è stato ucciso in Messico con due colpi di pistola alla testa. L'uomo di 37 anni, nato a Valencia e residente a Pavia, lavorava come intermediario finanziario. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita, avvolto in un involucro di plastica, a Tlaltizaplan, cittadina a 100 chilometri da Città del Messico.

Al momento del ritrovamento, vicino al corpo dell'uomo è stato rinvenuto un cartello in spagnolo con su scritto: "Questo mi è successo per essere un ladro".

Alberto Villani alloggiava in un albergo a Cuautla, ma i suoi oggetti personali, compresa la valigia, sarebbero spariti. La polizia messicana ha avviato le indagini sul delitto.

Secondo quanto si apprende, il broker si trovava in Messico per affari di lavoro che stava svolgendo con dei soci messicani. Con questi ultimi infatti, l'italiano aveva costituito una società finanziaria che si occupava, tra le altre cose, anche della costruzione di alcuni uffici. Anche la Procura di Roma sta seguendo l'inchiesta dall'Italia.

Fino ad ora, la Polizia messicana non ha ancora avanzato ipotesi sull'omicidio. L'uomo si recava spesso all'estero per motivi di lavoro, soprattutto nei paesi di lingua spagnola. Il suo cadavere è stato ritrovato il 26 marzo, ma l'ultimo contatto con la compagna era stato il 20 marzo. La donna, originaria di El Salvador, viveva insieme a lui a Pavia. Preoccupata, la convivente si era recata presso la Questura di Pavia per sporgere denuncia.

Diana Sarti

Foto: Adnkronos.com