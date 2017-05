Messina Denaro, arrestati in un blitz 14 dei suoi fedelissimi

TRAPANI, 10 MAGGIO - I carabinieri del Ros, insieme al comando provinciale di Trapani, hanno setacciato le campagne nella notte alla ricerca dell'erede di Totò Riina: Matteo Messina Denaro. L'uomo è ricercato da ben ventiquattro anni, e sarebbe condannato all'ergastolo come colpevole delle stragi di Milano, Firenze e Roma. Lui ancora non è stato trovato, ma quattordici dei suoi fedelissimi sono stati fermati durante l'operazione diretta da Francesco Lo Vio.

Le indagini in queste campagne, completamente tappezzate di Pitrusinu, il prezzemolo che in queste zone cresce rigoglioso, vanno avanti da qualche mese grazie a delle intercettazioni.

La prima di queste intercettazioni risale al 2015, quando due mafiosi di Campobello di Mazara si stavano dicendo che “iddu” si stava nascondendo nella zona di Marsala.

Ancora, Messina Denaro, non è stato trovato, e secondo le forze dell'ordine, nonostante l'intercettazione, si sposta di continuo proprio per non farsi scoprire.

I fermi sono avvenuti con una certa urgenza da parte della procura perché alcune intercettazioni più recenti della famiglia mafiosa di Marsala avrebbero fatto pensare ad un imminente omicidio per risolvere uno dei tanti contrasti presenti fra i clan.

Chiara Fossati

immagine da radio24.it