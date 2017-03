Messina, incendio in casa: muore pregiudicato di 65 anni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 21 MARZO - Un uomo di 65 anni è morto a seguito di un incendio sviluppatosi questa mattina nella sua abitazione. Si tratterebbe di Giovanni Trifirò, un pregiudicato noto alle cronache giudiziarie, accusato in passato di aver ucciso la sorella.

Il fatto è avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Leopardi. Risulta possibile che il rogo sia stato determinato da una fuga di gas da una bombola. L'ipotesi formulata resta da verificare, si attendono infatti i riscontri ufficiali che verranno forniti dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con svariate unità.

Una famiglia di cinque persone residenti nello stesso palazzo in cui è avvenuta l'esplosione è riuscita a mettersi in salvo, mentre il loro cane è stato estratto vivo dai pompieri. I danni allo stabile pare siano ingenti, tanto da decretarne la non agibilità e anche alcune abitazioni vicine sono state danneggiate.

Luigi Cacciatori

Immagine da informarezzo.com