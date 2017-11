Messina: sassi lanciati dal cavalcavia, arrestati due 17enni

MESSINA, 12 NOVEMBRE 2017 – Nella notte, intorno alle 3.30, due minorenni sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio per essere stati colti a lanciare sassi da un cavalcavia sulla A20 Palermo-Messina, nei pressi di Milazzo.

I due ragazzi avevano già colpito con una lastra di cemento un’altra vettura in transito, nessuno è rimasto ferito. I due diciassettenni, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza per minori. I due ragazzi sono incensurati e in nessun modo legati ad ambienti criminali. I loro genitori sono increduli. "I genitori sono profondamente sorpresi e vogliono capire con attenzione cosa e perché è successo", ha affermato il legale di uno dei due giovani, Giovanni Pino: "Non è chiarissimo se ci sia stata flagranza - ha continuato - o se li abbiano soltanto rintracciati sul cavalcavia".



La polizia monitorava il cavalcavia da tre settimane e una settimana fa, alla stessa ora, una volante era stata sfiorata da un sasso lanciato dallo stesso cavalcavia.

Fonte immagine: il messaggero

Claudia Cavaliere