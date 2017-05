Mestre: rapita bimba di 8 anni e chiesto riscatto

MESTRE, 13 MAGGIO - Stamani, in tarda mattinata, un uomo di etnia rom si è presentato in questura per denunciare il rapimento di sua figlia, una bambina di otto anni.

L'uomo ha raccontato agli agenti di trovarsi in piazza Barche a Mestre, quando un uomo, un altro rom, avrebbe approfittato di un momento di distrazione per rapire la piccola. Subito dopo l’uomo avrebbe ricevuto la richiesta di riscatto al cellulare: “Dammi i soldi o non la rivedrai”. Scattato immediatamente l’allarme sulla bambina rapita e sulla richiesta di riscatto.

La squadra mobile di Venezia segue il caso e indaga anche sui rapporti tra i due uomini coinvolti. La vicenda potrebbe essere ricondotta ad una faida tra famiglie rom rivali. Posti di blocco di polizia e carabinieri sono presenti in tutta la città per cercare di individuare il responsabile.

Alcuni fonti riferiscono che le indagini in corso porterebbero fino in Croazia: il padre e la figlia sono di origine croata. Nelle ultime ore, le stesse fonti parlano di segnali che potrebbero far pensare ad una positiva risoluzione dell’accaduto.

Luna Isabella

(foto da infooggi.it)