Mete: Gelo e neve a quote collinari, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend – sciabolata artica, gelo e neve a bassa quota Ingresso di venti freddi da Nord, neve a quote collinari al Centro-Sud

Con l'arrivo del secondo weekend di Dicembre, inserito nel ponte dell'Immacolata, avverrà la seconda irruzione di aria polare sul nostro Paese.

- Nel corso del fine settimana aria fredda da Nord raggiungerà gran parte delle regioni, il maltempo si porterà verso il Centro-Sud con neve a bassa quota.- Al Nord: al mattino nubi e qualche piovasco al Nordest, ma migliora velocemente. Sul resto delle regioni sole prevalente. Neve fino in valle sui confini alpini esteri.Al Centro: precipitazioni sparse su regioni adriatiche, Umbria e Lazio con neve sopra i 200/400 metri. Più sole in Toscana e Sardegna.Al Sud: cielo spesso coperto con piogge moderate soprattutto su Campania e Calabria, deboli altrove. La neve cadrà sopra i 700/1000 metri, ma con quota in calo dalla sera.Sole prevalente al Centro-Nord fino al pomeriggio. Al mattino qualche piogge su Calabria e Sicilia tirreniche, dal pomeriggio precipitazioni su Campania, Calabria tirrenica, e Sicilia meridionale, neve sopra i 700 metri in Appennino. Entro sera peggiora al Nordovest con neve in pianura nella notte.- Brusca diminuzione da Sabato al Nord, a seguire anche al Centro e quindi al Sud.Notozia segnalata da (iLMeteo)