Meteo: 19-24 febbraio, torna l\'alta pressione, ma nebbie al Nord

Dopo il veloce passaggio perturbato del weekend, si rinforzerà la pressione

Con questo articolo andremo a scoprire come si muoverà l'atmosfera nella prossima settimana, per poter fare una tendenza del tempo. Partiamo come di consueto dalla situazione barica (o atmosferica, ndr).

SITUAZIONE - L'anticiclone di san Valentino saluta l'Italia, infatti subirà un temporaneo cedimento tra il 17 e il 18 febbraio, ad opera di correnti atlantiche che favoriranno la formazione di una temporanea e veloce bassa pressione sul Tirreno e in spostamento verso l'Adriatico.

A seguire la pressione tornerà ad aumentare almeno fino al 23/24 febbraio, giorno in cui è atteso un nuovo cedimento, questa volta più importante e con caratteristiche diverse dal precedente.



PREVISIONE - In linea generale il tempo subirà un cambiamento tra il 17 e il 18 con piogge e locali temporali che bagneranno dapprima il Nordest e la Toscana, poi anche le regioni centrali e infine Puglia e Campania. A seguire, come detto, pressione in aumento e tempo più asciutto su gran parte delle regioni, anche se spesso nebbioso al Nord.



ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE - In lenta diminuzione fino al 18/19 febbraio, poi in rapida ascesa dal 19 e fino al 25, quindi nuovamente in diminuzione.

(notizia segnalata da iLMeteo)