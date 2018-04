Meteo: 25 Aprile, un sorso d\'estate fino a 30°C previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Festa della Liberazione con caldo quasi anomalo su buona parte dell'Italia, poi cambierà tutto

In questi giorni la primavera sembra essere davvero esplosa. Da molti invocata a gran voce con impaziente attesa, ecco che l'anticiclone africano Apollo ci ha regalato tanto sole e soprattutto un caldo quasi anomalo. Un vero e proprio assaggio d'estate che ci accompagnerà anche nel corso della giornata di Mercoledì 25 Aprile.

La festa della Liberazione d'Italia, tra celebrazioni pubbliche per ricordare un momento storico importante per il nostro Paese e le classiche gite fuori porta, trascorrerà con il sole su tutto il nostro Paese, anche se non sono da escludere isolati temporali di calore durante le ore pomeridiane sui rilievi del Triveneto, in particolare tra bellunese e udinese. Il clima sarà piuttosto piacevole, anzi anche caldo con temperature addirittura anomale su alcune città.

Saranno soprattutto le regioni settentrionali a veder salire la colonnina di mercurio, fino a sfiorare i 28/30°C, come a Bolzano dove il clima sarà davvero estivo. Valori termici sopra la media del periodo anche in altre località del Nord: previsti infatti 27°C a Bologna, fino a 25°C a Milano e 24°C a Torino. Qualche grado in meno, ma sempre caldo, sulle regioni centro-meridionali: saranno 27 i gradi a Bari, mentre sulla Capitale si raggiungeranno i 26°C . Apollo avrà poi le ore contate ed entro Venerdì 27 le temperature torneranno su valori più in linea con la media del periodo.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)