Meteo: 6-12 il tempo della settimana ecco le previsioni

Con questo articolo analizzeremo il tempo previsto per la seconda settimana di Marzo, ossia dal 6 al 12 marzo.



SITUAZIONE - Una bassa pressione sta per raggiungere il Paese, e lo attraverserà dal 7 all'8 Marzo, dopodiché rimonta anticiclonica e a seguire nuovo maltempo nel fine settimana successivo.



6 MARZO - Prevalenti condizioni di bel tempo con sole accompagnato da qualche annuvolamento. Neve sui confini alpini, anche copiosa e a quote basse.

Dal pomeriggio peggiora al Nord e regioni tirreniche con piogge più moderate in serata al Nordest, moderate/forti su Toscana, Lazio e Umbria. Neve debole sulle Alpi sopra gli 800 metri.

- Una veloce bassa pressione raggiunge il Sud Italia, con piogge e temporali al Centro-Sud, ma inizialmente anche in Emilia Romagna. Neve copiosa sull'Appennino sopra i 1000/1200 metri. Piogge forti su regioni adriatiche, più probabili nella giornata del 7 Marzo, anche a carattere di nubifragio sull'Abruzzo, il Molise e l'Ascolano. Piogge forti anche sulle zone del basso Tirreno e poi anche su Calabria ionica.Bel tempo sul resto del Nord con sole prevalente.- In questa fase l'alta pressione delle Azzorre conquista definitivamente il Paese, sarà alimentata da aria più mite. Tempo soleggiato su quasi tutte le regioni con temperature in deciso aumento e con valori fino a 20/21° al Nord, regioni tirreniche e Sardegna.- Nuovo ingresso di aria più fresca Nordatlantica. Tempo che peggiora su tutte le regioni adriatiche con piogge e temporali veloci.

