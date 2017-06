Meteo, al Nord tornano i temporali. Grandini e alluvioni nel Nordest

MILANO, 25 GIUGNO - L’incredibile caldo che ha interessato le regioni del Nord, dove in città come Ferrara si sono percepiti 49 gradi, ha subito un arresto nella giornata di oggi e potrebbe proseguire nei prossimi giorni. Resterà invece il bel tempo (ed il caldo) nel Meridione del Paese.

La nottata ha infatti riservato disagi nel Nordest, oltre a frane in Alto Adige, con i Vigili del fuoco a lavoro tutta la notte per limitare i danni degli improvvisi violenti rovesci. Pioggia piuttosto sostenuta anche a Milano, che ha subito acquazzoni nel corso della notte, oltre che un generale abbassamento delle altissime temperature degli scorsi giorni.

Sotto osservazione il Seveso e il Lambro, mentre è allerta arancione in Veneto per rischio idrogeologico. Allerta gialla anche nel resto del Nord, in Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana settentrionale, oltre ad Umbria e Marche.

foto da: meteoweb.eu

Cosimo Cataleta