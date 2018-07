Meteo. Allerta Afa: Ecco zone a rischio, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Con l'imminente arrivo dell'ondata di caldo africano, tornerà implacabile anche l'afa.L'afa è una condizione meteorologica di "maltempo" causato dalla concomitante presenza di caldo eccessivo, alti tassi di umidità e assenza di vento: tutti gli ingredienti dei prossimi tre giorni e che ci faranno percepire temperature più alte di quelle reali, anche di 3-5°C.L'afa è una condizione pericolosa per la salute delle persone, soprattutto in quelle più deboli come bambini e anziani, in quanto potrebbe creare stati di ipertermia, ovvero colpi di calore.

Per tutti gli altri, benché sia una sensazione soggettiva, farà sudare le cosiddette sette camicie, anche da fermi!Nel corso dei prossimi tre giorni, l'afa aumenterà su quasi tutta Italia; difficile dire le zone o le città più irrespirabili, certamente le aree costiere le grandi città, soprattutto quelle della Pianura padana, saranno le più quotate a subire questo disagio.Citiamo solo per esempio, Genova, Milano, Bologna, Padova, Ancona, ma anche Firenze, Roma e giù fino a Napoli, Palermo e Bari.La sensazione di fastidio dovuto all'afa sarà mitigata soltanto in montagna, a quote superiori ai 1200-1500 metri, dove le temperature e l'umidità saranno decisamente più bassi.Notizia segnalata da (ilMeteo)