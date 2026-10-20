Meteo, allerta arancione: perturbazione sull’Italia tra il 20 e il 21 ottobre con piogge forti e scirocco

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Una fase di maltempo interesserà prima il Nordovest e poi le regioni tirreniche. Liguria tra le aree più esposte, mentre da giovedì è atteso un graduale miglioramento

L’Italia si prepara a una fase di maltempo tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, con piogge diffuse, temporali localmente intensi e un rinforzo dei venti di Scirocco. Il peggioramento partirà dal Nordovest e si estenderà progressivamente alle regioni centrali e a parte del Sud, coinvolgendo soprattutto il versante tirrenico.

Secondo il quadro previsionale riportato, la Liguria sarà una delle regioni maggiormente esposte alle precipitazioni più abbondanti. Piogge consistenti interesseranno anche Piemonte, Lombardia, settori alpini e prealpini, Toscana e Lazio, raggiungendo successivamente la Campania.

Martedì 20 ottobre peggiora prima al Nordovest

La giornata di martedì 20 ottobre vedrà un progressivo aumento della nuvolosità e delle precipitazioni, inizialmente su Piemonte e Liguria. I fenomeni potranno intensificarsi nel corso delle ore, assumendo localmente carattere temporalesco.

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Il maltempo si estenderà alla Lombardia e, tra pomeriggio e sera, al Nordest. In questa fase saranno soprattutto Alpi, Prealpi e pianure adiacenti a registrare le precipitazioni più significative.

Le temperature massime al Nord saranno comprese indicativamente tra i 15 gradi di Torino e i 23 di Bologna, con differenze legate alla copertura nuvolosa e alla distribuzione delle piogge.

Piogge in arrivo su Toscana Lazio e Sardegna

Al Centro, dopo un avvio di giornata relativamente più stabile, il tempo tenderà a peggiorare su Sardegna, Toscana e Lazio. Nel pomeriggio e in serata saranno possibili rovesci intensi e temporali, anche lungo le coste.

Le precipitazioni risulteranno inizialmente più deboli in Umbria, mentre i settori adriatici resteranno maggiormente riparati dal primo passaggio perturbato. Le massime si manterranno generalmente tra 21 e 25 gradi.

Sud ancora mite con instabilità sulla Sicilia

Al Sud il peggioramento sarà meno organizzato nella prima parte della giornata. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di precipitazioni soprattutto sulla Sicilia orientale.

Il richiamo dello Scirocco manterrà un clima mite, con massime generalmente comprese tra 21 e 26 gradi. Il vento potrà tuttavia soffiare a raffiche, rendendo i mari progressivamente più mossi.

Liguria esposta a temporali persistenti e accumuli elevati

L’elemento centrale di questa fase perturbata sarà la possibile formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure. La circolazione richiamerà aria umida dal Mediterraneo, favorendo precipitazioni abbondanti nelle aree più esposte ai flussi meridionali.

In prossimità della costa ligure, l’incontro tra correnti differenti potrebbe creare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali autorigeneranti. Si tratta di sistemi nei quali nuove celle temporalesche continuano a formarsi e a interessare le stesse zone, prolungando la durata delle piogge.

Il quadro previsionale fornito prospetta accumuli localmente fino a 200 millimetri nelle aree maggiormente coinvolte. È uno scenario da verificare con gli aggiornamenti: non indica una quantità attesa su tutta la regione né consente di individuare con certezza i singoli territori interessati.

Per comprendere l’entità del dato, 200 millimetri di pioggia corrispondono a 200 litri d’acqua per metro quadrato. Gli effetti sul territorio dipendono anche dalla durata delle precipitazioni, dalle condizioni del suolo e dalla risposta dei corsi d’acqua.

Mercoledì 21 ottobre il maltempo raggiunge il Centro Sud

Nella giornata di mercoledì 21 ottobre, la perturbazione interesserà una parte più ampia della Penisola. Le piogge continueranno a coinvolgere il Nord, soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina, mentre da ovest potranno affacciarsi le prime attenuazioni.

Al Centro, le condizioni più instabili riguarderanno Toscana, Lazio e Umbria, con precipitazioni anche temporalesche. Le regioni adriatiche resteranno relativamente più riparate, mentre sulla Sardegna saranno possibili piogge irregolari alternate a pause.

Al Sud, il peggioramento coinvolgerà soprattutto la Campania, dove sono attese le precipitazioni più consistenti del settore. Piogge e rovesci raggiungeranno anche altre aree peninsulari, mentre sulla Sicilia si alterneranno schiarite e momenti di instabilità.

Temperature differenti tra aree piovose e settori riparati

Mercoledì le massime al Nord oscilleranno indicativamente tra i 15 e 16 gradi di Aosta e Bolzano e i 24 gradi di Bologna.

Al Centro si passerà dai 18 e 19 gradi delle città interne, come Perugia, Campobasso e L’Aquila, a valori fino a 26 gradi a Pescara. Al Sud le temperature massime saranno generalmente comprese tra 19 e 24 gradi.

Scirocco forte e mari fino ad agitati

Oltre alle precipitazioni, un ruolo significativo sarà svolto dal vento di Scirocco, che accompagnerà l’avvicinamento e il passaggio della perturbazione.

Le previsioni riportate indicano raffiche che nei settori più esposti potranno raggiungere o superare i 50 e 60 chilometri orari. Mercoledì, sul Tirreno, i venti tenderanno a ruotare verso Libeccio e Ponente, mentre sull’Adriatico persisteranno correnti meridionali.

I mari saranno mossi o molto mossi, con condizioni localmente agitate sul Mar Ligure e sull’Adriatico. L’evoluzione del vento e del moto ondoso potrà incidere sulle attività lungo le coste e sui collegamenti marittimi.

Giovedì 22 ottobre miglioramento da ovest

Da giovedì 22 ottobre è previsto un graduale allontanamento della perturbazione, con un miglioramento che procederà dai settori occidentali.

Le ultime precipitazioni potranno interessare l’estremo Nordest e alcune aree montuose del Centro-Sud. Sul resto del Paese si apriranno maggiori spazi asciutti, pur con una possibile nuvolosità residua.

Durante la fase piovosa, le temperature massime tenderanno a diminuire nelle zone maggiormente coinvolte, mentre le minime potranno mantenersi più elevate per effetto della copertura nuvolosa e delle correnti miti meridionali.

Tendenza per il fine settimana ancora instabile sul Tirreno

Le prime indicazioni per sabato 24 e domenica 25 ottobre suggeriscono una possibile persistenza dell’instabilità, soprattutto sul Centro-Sud tirrenico.

La distanza temporale richiede però cautela: distribuzione delle piogge, intensità dei fenomeni e durata delle pause asciutte dovranno essere definite con i prossimi aggiornamenti.

Allerte meteo e criticità sul territorio

Il testo fornito riporta per martedì 20 ottobre un’allerta arancione in alcuni bacini della Liguria e un’allerta gialla in settori di Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Queste indicazioni richiedono conferma nel bollettino ufficiale valido per la giornata, con attenzione agli orari e alle specifiche zone coinvolte.

Le allerte distinguono fenomeni diversi: il rischio idrogeologico riguarda possibili frane, ruscellamenti e criticità dei corsi d’acqua minori; il rischio idraulico interessa invece le possibili conseguenze dell’innalzamento dei livelli dei fiumi.

In presenza di temporali persistenti, è opportuno seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e le disposizioni locali, evitando di attraversare sottopassi allagati o tratti stradali invasi dall’acqua.