Meteo: Allerta, caldo rovente con Caronte, fino a 40° previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Farà sempre più caldo e le temperature schizzeranno fin oltre i 38°

Il super-caldo che ha caratterizzato gli ultimi giorni del mese di Giugno, rendendolo più caldo addirittura di quello del 2003, tornerà. Sarà ancora l'anticiclone africano Caronte a riportare le temperature su valori sopra la media del mese di quasi 6/7°.

L'anticiclone delle Azzorre sta abbracciando l'Italia portando bel tempo e un clima decisamente gradevole. Nei prossimi giorni una bassa pressione atlantica si muoverà verso il Portogallo, richiamando dal continente africano il temibile anticiclone Caronte che inizierà a pompare aria calda direttamente dal deserto algerino.Temperature in graduale e costante aumento. Caronte inizierà a infuocare il clima italiano da Mercoledi'5 Luglio con valori sopra i 32/34° su molte città del Paese. Nel weekend 8-9 Luglio ci sarà il picco di calore. Vediamo quali saranno le zone più colpite.Dapprima la parte centro-orientale della Pianura Padana (Bolognese, Ferrarese, Modenese, Reggiano, Mantovano, Veronese, Rodigino e Padovano meridionale) vedrà schizzare le temperature sopra i 35/37°, poi anche il resto della Pianura centrale e fino all'Alessandrino e Astigiano.Lazio e Toscana in primis con valori vicini ai 34/36° a Firenze e Roma, ma anche nelle zone intern delle Marche e Toscana. Caldo intenso anche in Sardegna, soprattutto tra Medio Campidano, Cagliaritano e Iglesiente e poi sull'Olbiense.SUD - Sarà la Puglia, la Basilicata meridionale e le zone interne della Sicilia ad essere le zone più calde di questo nuovo periodo. Valori massimi vicini ai 38/39° su questi settori, 32/35° altrove.

( Notizia segnalata da iLMeteo)