Meteo: Allerta maltempo, nubifragi freddo e neve, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend: maltempo freddo, e neve in pianura al Nord. Aria fredda da Nord porterà un brusco calo termico che favorirà nevicate fino in pianura on l'arrivo del secondo weekend di Dicembre, inserito nel ponte dell'Immacolata, avverrà la seconda irruzione di aria polare sul nostro Paese.

SITUAZIONE - Nel corso del fine settimana aria fredda da Nord raggiungerà gran parte delle regioni, il maltempo si porterà verso il Centro-Sud con neve a bassa quota.



SABATO 9 - Al Nord: al mattino nubi e qualche occasionale piovasco al Nordest, possibile pioggia mista a neve sull'Emilia centrale. Sul resto delle regioni sole prevalente. Neve fino a valle sui confini alpini esteri.



Al Centro: precipitazioni sparse su regioni adriatiche, Umbria e Lazio con neve sopra i 300/400 metri. Più sole in Toscana e Sardegna.



Al Sud: piogge che interesseranno Puglia settentrionale, Lucania, Campania, Calabria tirrenica e Messinese. La neve cadrà sopra i 700/1000 metri, ma con quota in calo dalla sera.



DOMENICA 10 - Al mattino bel tempo, salvo qualche pioggia sul Messinese. Nel corso delle ore peggiora su tutto il Nord con neve fino in pianura dal pomeriggio/sera. Piogge in arrivo sulle regioni tirreniche, Umbria e Sardegna con neve sopra i 600/800 metri.



Precipitazioni forti sulla Toscana settentrionale.

Venti in rinforzo su tutti i bacini, anche molto forti dal pomeriggio e dai quadranti meridionali.



TEMPERATURE - Brusca diminuzione da Sabato al Nord, a seguire anche al Centro e quindi al Sud.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)