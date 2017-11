Meteo: Allerta massima su Calabria e Puglia ecco il dettaglio

Piogge insistenti e torrenziali potrebbero causare alluvioni lampo.

Attila, il vortice perturbato che sta imperversando sull'Italia, nel suo spostamento verso lo Ionio si è trasformato in un medicane (ciclone, uragano mediterraneo). Il maltempo si concentrerà sui settori ionici.

SITUAZIONE - Una bassa pressione di origine scandinava (Attila) ha raggiunto l'Italia, aggredendola dapprima al Nord e ora al Sud.



VENERDÌ 17 - Piogge e temporali in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Forti precipitazioni, insistenti e sotto forma di nubifragi, potrebbero interessare Leccese, Crotonese e Cosentino.

MAPPA TECNICA - La mappa, tratta dal modello ECMWF, mostra la situazione atmosferica a circa 1500 metri di altezza: Attila si è spostato sul mar Ionio, trasformandosi in un medicane.





Dove le linee (che rappresentano le isobare, ovvero i punti di uguale pressione) formano un cerchio, significa che è presente una bassa pressione. Attorno alla bassa pressione i venti e le nubi ruotano in senso antiorario. Più le linee sono vicine tra loro e più i venti sono forti e le precipitazioni consistenti.





TEMPERATURE - Valori in graduale aumento.

Valori massimi fino a 16° al Nord, fino a 17° al Centro e al Sud.

Notizia segnalata da (iLMeteo)