Meteo: Allerta Protezione civile per vento e pioggia su 9 regioni. Ecco quali

La nostra meteo cronaca diretta anche oggi si concentra sugli effetti di un vortice di bassa pressione in area tirrenica che sta dispensando in queste ore parecchie piogge e qualche temperale sparso. Al momento si segnalano piogge sparse seppur in fase di attenuazione sulla Liguria. Altre precipitazioni sono in atto sull'area tirrenica del Centro dove si segnalano i fenomeni più importanti. Piogge comunque bagnano il resto delle regioni centrali e al alcuni settori del Sud in particolare la Calabria, l'aria ionica e i settori adriatici della Puglia. In netto miglioramento invece il meteo al Nord.

La circolazione ciclonica sul Tirreno continuerà a condizionare il meteo anche nelle prossime ore al Centro-Sud dove si alterneranno piogge sparse a rovesci anche a sfondo temporalesco ed il tutto accompagnato da forti venti.

Si andrà ulteriormente confermando un buon soleggiamento invece al Nord dove è in corso un provvidenziale aumento della pressione.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di mercoledì 22 aprile, allerta gialla su ben 9 regioni del nostro Paese e per la precisione su Abruzzo, Sardegna orientale, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, su gran parte del Molise, Marche meridionali e sul settore sud orientale dell’Umbria. L'avviso prevede infatti precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto su Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni è sempre disponibile il bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it) (iLMeteo)