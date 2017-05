Meteo: Allerta temporali con bombe d\'acqua in Lombardia, caldo afoso di Hannibal al Sud

Italia a due facce, dai temporali del Nord al caldo afoso del Sud dove si toccheranno i 39°

Il caldo di Hannibal infiamma il Sud Italia e porta un clima decisamente più gradevole anche al Centro-Nord, anche grazie ai venti di Scirocco che stanno soffiando. Il nord è interessato però da correnti molto instabili foriere di piogge e temporali. Entriamo nel dettaglio di questa giornata.

La discesa del flusso perturbato atlantico, favorisce la risalita di un promontorio nordafricano, l'anticiclone Hannibal, ma i venti umidi meridionali porteranno diffusa instabilità al Nord e parte del Centro.- Al Nord, sempre instabile con nuvolosità irregolare con rovesci e temporali soprattutto sull'arco alpino, prealpino e nel pomeriggio su Piemonte, Lombardia e a macchia di leopardo sul Triveneto. Al Centro, molte nubi in Toscana anche con piogge in arrivo nel pomeriggio su Massese, Grossetano, Aretino e Senese, più asciutto sul resto delle regioni. Al Sud, cielo poco nuvoloso, salvo locali addensamenti.- I venti di Scirocco trasporteranno assieme alle nubi anche la sabbia del Sahara, che in occasione di precipitazioni coprirà il suolo del Sud Italia in alcune zone, e oggi potrebbe giungere fino al Nordest.- Scirocco ovunque, anche moderato o forti sui bacini meridionali.- Valori termici in graduale aumento su tutte le regioni, ma più apprezzabile al Sud dove si potranno raggiungere e localmente superare i 30° in Sicilia, addirittura fino a 39° nelle zone interne dell'isola.(notizia segnalata da iLMeteo)