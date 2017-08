Meteo: Allerta trombe d\'aria nel Weekend, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Violenti Temporali Al Nord, Ma Ancora Caldo Intenso. Tempo in peggioramento Domenica 6, ancora molto caldo su tutte le regioni



Vi presentiamo il tempo previsto per il fine settimana, il primo del mese di Agosto. A quanto pare l'anticiclone africano Lucifero mostrerà qualche segno di debolezza.

SITUAZIONE - Nel corso del weekend l'anticiclone Lucifero permetterà l'arrivo di aria più mite atlantica verso il Nord Italia.



SABATO 5 Agosto - Bel tempo su tutta Italia. Qualche temporale sull'Alto Adige e sul Bellunese settentrionale.



DOMENICA 6 Agosto - Temporali via via più frequenti sull'arco alpino. Nel corso del pomeriggio e poi sera i fenomeni si porteranno Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Emilia Romagna e tutto il Triveneto.



GRANDINE e TROMBE D'ARIA - Attenzione alla forte possibilità del verificarsi di intense grandinate e locali trombe d'aria durante i fenomeni temporaleschi.



TEMPERATURE - In lenta diminuzione da Domenica 6 Agosto, ma comunque sempre con caldo intenso.

(Notizia segnalata da: iLMeteo)