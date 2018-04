Meteo: Ancora forti temporali, poi l\'anticiclone Apollo, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Ancora Temporali con Grandine, prima di Apollo, il grande Anticiclone

Forti temporali oggi e domani interesseranno il Centro Sud. Poi L'anticiclone europeo Apollo abbraccerà in Italia

Nella settimana che stiamo vivendo, la terza del mese di Aprile, assisteremo ad un graduale miglioramento del tempo dovuto all'espansione dell'anticiclone europeo "Apollo" verso l'Italia.

L'alta pressione scenderà verso l'Italia a partire da Martedì 17 a partire dalle regioni settentrionali verso quelle centrali e infine quelle meridionali.Durante questa invasione, le regioni centro-meridionali saranno le ultime ad essere conquistate dall'anticiclone Apollo, per cui risentiranno di una diffusa instabilità pomeridiana che si concretizzerà con temporali.I temporali, talvolta accompagnati da locali grandinate, si svilupperanno su gran parte della dorsale appenninica e sulle zone adiacenti ad essa e più localmente si porteranno fin verso le coste tirreniche.*La maggior frequenza temporalesca si avrà nei prossimi tre giorni, da Lunedì 16 a Mercoledì 18 e partire dalle ore pomeridiane e serali. Da Giovedì infatti l'alta pressione "Apollo" avrà raggiunto le regioni centrali relegando i temporali alle zone più meridionali, come la Calabria, la Sicilia e anche la Sardegna.Apollo continuerà a sostare sull'Italia anche nel weekend portando tantissimo sole, caldo quasi estivo al Nord e qualche temporale pomeridiano ancora possibile sulle isole maggiori. L'anticiclone nei giorni successivi dovrebbe iniziare a perdere forza, ma per il 25 Aprile riuscirà a proteggere ancora il nostro Paese, ma le prime avvisaglie di un cedimento strutturale si potranno notare con dei temporali sull'arco alpino proprio nel giorno della Liberazione d'Italia.La ritirata dell'anticiclone "Apollo" si realizzerà dal 27-28 Aprile andando a minare il tempo per il ponte del 1° Maggio.Notizia segnalata da: (iLMeteo)